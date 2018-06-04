Lufthansa извинилась за российский Киев

В рекламном ролике компании двое футбольных болельщиков из Германии гуляют по Киеву под звуки песни "Калинка-малинка", а в конце появляются титры "Добро пожаловать в Россию"

Авиакомпания Lufthansa извинилась за рекламный ролик, посвященный Чемпионату мира по футболу 2018 в России. В нем снятый в Киеве видеоряд был выдан за виды Москвы.

Видео удалили с официальных страниц перевозчика на Facebook и Youtube, сообщает Meedia.de.

"В первых же комментариях мы увидели, что в данном случае это задело чувства некоторых наших пользователей", - заявили в Lufthansa.

По словам представителей компании, "по логистическим причинам" ролик действительно снимался в Киеве. И якобы ставил целью не показать Россию, а "дать пользователям представление о месте".

Напомним, в рекламном ролике Lufthansa двое футбольных болельщиков из Германии гуляют по Киеву под звуки песни "Калинка-малинка", а в конце появляются титры "Добро пожаловать в Россию".

Пользователи соцсетей сразу опознали на видео Русановскую набережную и одну из киевских церквей.