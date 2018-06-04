Суд присяжных рассмотрит дело о покушении на Осмаева и Окуеву

В суд направлено дело о покушении на убийство командира добровольческого батальона им. Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жены Амины Окуевой.

Как сообщили в прокуратуре города Киева, обвинительный акт будет рассмотрен судом присяжных.

58-летнему гражданину Российской Федерации инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство). Следующее судебное заседание состоится 5 июня.

Отметим, 1 июня 2017 года в Киеве на Подоле произошло покушение на участников АТО супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву. Нападавший выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка.

Напомним, 30 октября авто с супругами-добровольцами АТО обстреляли из кустов в районе железнодорожного переезда возле Глевахи под Киевом. В результате покушения Окуева погибла.