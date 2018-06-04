МИД выразил протест на приговор Сущенко

Министерство иностранных дел Украины протестует против признания журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже.



Об этом в понедельник, 4 июня, на своей странице в соцсети Twitter сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

Висловлюємо протест РФ щодо незаконного вироку журналісту Сущенку.Політично вмотивована справа.Вимагаємо звільнення pic.twitter.com/VcjvMh2WOa — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 4 июня 2018 г.

"Выражаем протест Российской Федерации по незаконному приговору журналисту Сущенко. Политически мотивированное дело. Требуем освобождения", - написала она.



Ранее Фокус писал, что 4 июня в Москве Романа Сущенко приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

27 марта Мосгорсуд начал рассмотрение уголовного дела Сущенко. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержится гриф "секретно".

25 апреля Сущенко перевели в одиночную камеру.