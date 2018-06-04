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Освобождение заложников Кремля

Сенцов не захотел видеть архиепископа Симферопольского и Крымского

Сенцов не захотел видеть архиепископа Симферопольского и Крымского
Архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП владыка Климент / Фото с сайта Крым.Реалии

Климент отбыл на российский Ямал, где находится колония, в которой содержится режиссер

04.06.18 44
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Политзаключенный Олег Сенцов отказался встретиться с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом.

Об этом сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан в Facebook.

Отметим, ранее в УПЦ КП сообщили, что патриарх Филарет подписал письмо к начальнику колонии, в котором просит предоставить возможность архиепископу встретиться с Сенцовым "для выполнения пастырских обязанностей".

Климент отбыл на российский Ямал, где находится колония, в которой содержится режиссер.

Вместе с тем, по словам сестры Сенцова, с представителями УПЦ была договоренность о том, что перед поездкой архиепископа она уточнит у брата, хочет ли он этой встречи.

"К Олегу в Лабытнанги приехал архиепископ Климент. Да, он многое делает, в том числе для политзаключенных... Но, блин, мы договаривались, что перед приездом я спрошу у Олега, хочет ли он этой встречи. Все-таки Олег не является сторонником религии, причем любой. Спрашивается, зачем нужны были эти договоренности?", - сообщила Каплан.

Она отметила, что Сенцов категорически отказался встретиться с архиепископом.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

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