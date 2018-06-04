Во Львове прошла мощная гроза с градом. В городе повреждены деревья, автомобили и линии электропередач, сообщают Українські новини.

"Есть информация о падении веток в районе Цитадели, но там не повреждено никакого объекта. Не справились с количеством воды два дождеприемника в Лычаковском районе. Сейчас коммунальные службы их расчищают. Есть информация о падении веток на ул. Клепаровской. Сейчас там затруднено движение. Работают соответствующие службы. Ветвями повреждено машины и линии электропередач ЛКП Львовсвет. Также было падение ветки на ул. Ярошенко, там повреждений нет", - рассказала директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Ирина Маруняк.





На Горячей линии города уточнили, что из-за падения веток деревьев повреждены 3 автомобиля, а также линии электропередач.





По информации председателя Лычаковской районной администрации Ивана Лозинского, на ул. Левицкого с количеством воды не справились дождеприемники. Коммунальные службы их уже чистят.

Отметим, ранее в Житомирской области, после грозы и молнии, выпал мощный град размером с гусиное яйцо.