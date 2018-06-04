В ВМС подтвердили, что закрыли три участка Азовского моря

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины официально подтвердили, что закрыли три участка Азовского моря на период с 1 июня по 1 сентября для проведения мероприятий по боевой подготовке.



Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на начальника пресс-центра ВМС ВСУ Олега Чалика.



По его словам, на все лето закрыта акватория вблизи Мариуполя (около Широкино, в районе Мелекино и Белосарайской косы), а также к востоку от Бердянска.

"Закрывает участок Госгидрография по заявке Вооруженных сил Украины – это такой порядок", – уточнил Чалик и добавил, что закрытие акватории не означает, что там нельзя будет купаться.



"Это значит, что перед непосредственным выполнением определенных элементов, например стрельб, создается соответствующая группа, которая проверяет район и закрывает его полностью, чтобы никого там не было", – рассказал он.



В другое время закрытие акватории не означает, что там запрещено купаться, заверил представитель ВМС.



Накануне о том, что ВМС Украины закрыли три участка Азовского моря, сообщил главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.