Сенцов согласился встретиться с архиепископом Климентом

Ранее политзаключенный отказался от встречи с Климентом, который прибыл к нему в колонию строгого режима

Политзаключенный Олег Сенцов дал согласие на встречу с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом.



Об этом в понедельник, 4 июня, сообщила двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан на своей странице в соцсети Facebook.

"Итог. Олег все-таки согласился на встречу с Климентом", - написала она.



Ранее Каплан сообщала, что Сенцов отказался от встречи с архиепископом Климентом, который прибыл к нему в колонию строгого режима.