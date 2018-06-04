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Освобождение заложников Кремля

Сенцов согласился встретиться с архиепископом Климентом

Сенцов согласился встретиться с архиепископом Климентом

Ранее политзаключенный отказался от встречи с Климентом, который прибыл к нему в колонию строгого режима

04.06.18 46
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Политзаключенный Олег Сенцов дал согласие на встречу с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом.

Об этом в понедельник, 4 июня, сообщила двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан на своей странице в соцсети Facebook.

"Итог. Олег все-таки согласился на встречу с Климентом", - написала она.

Ранее Каплан сообщала, что Сенцов отказался от встречи с архиепископом Климентом, который прибыл к нему в колонию строгого режима.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

2 июня на Майдане Незалежности в Киеве состоялась акция в поддержку Олега Сенцова.

 

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