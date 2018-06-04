Сотрудники Главного управления столичной полиции получили информацию о пребывании в Киеве Хедира Рашидова - “вора в законе”, известного в криминальном мире под прозвищем “Хидир”, а затем задержали его.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве.

По оперативной информации, 28-летний уроженец "одной из южных стран" был коронован в Греции в 2014 году, там же находился под следствием за квартирные кражи. На своей родине человек отбывал наказание за создание преступной организации. Границу Украины он пересек после официальной смены фамилии и документов.

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По данным оперативников, “Хидир” намеревался влиять на криминальные процессы в Украине, контролировать домушников. Кроме того, он прибыл в Украину для усиления влияния так называемого кутаисского клана “воров в законе”.

Правоохранители подали документы об отмене вида на жительство в Украине гражданина южной страны и его принудительного выдворения за пределы границы нашего государства. В настоящее время “Хидир” вылетел в Стамбул с запретом въезда в Украину на 5 лет.

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