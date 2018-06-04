В Полтавской области у военных украли уголь почти на 3 млн грн

Военной прокуратурой Полтавского гарнизона центрального региона Украины выявлен факт злоупотребления своим служебным положением служебными лицами военного квартирно-эксплуатационного отдела г. Полтавы.
Об этом сообщает военная прокуратура Центрального региона Украины.
Выяснилось, что они, действуя по предварительной договоренности с должностными лицами местного областного коммунального производственно-коммерческого предприятия "Полтаватопливо", злоупотребляя своим служебным положением, внесли заведомо ложные сведения в официальные документы, таким образом осуществив закупку некачественного каменного угля в количестве 622 тонны на общую сумму 2 млн 799 тыс. грн.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновника Укрзализныци поймали на "откате" в 350 тыс. грн
Сейчас спланировано проведение первоочередных следственных действий, направленных на уточнение обстоятельств уголовного правонарушения.
Напомним, НАБУ разоблачило коррупционные схемы в оборонке на 1 млрд гривен. Детективы утверждают, что ключевую роль в появлении коррупционных схем на предприятиях ОПК играют чиновники.