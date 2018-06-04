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Видео Геращенко считает, что приговор Сущенко может ускорить его освобождение

<span class="label red">Видео</span> Геращенко считает, что приговор Сущенко может ускорить его освобождение
Ирина Геращенко / Фото: Deutsche Welle

Впрочем, по словам вице-спикера ВР, это не означает, что процесс освобождения Сущенко будет быстрым

04.06.18 52
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Вынесенный сегодня в Москве приговор украинскому журналисту Роману Сущенко дает Украине больше возможностей в переговорах по его освобождению.

Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Я хочу напомнить, что всех, кого нам удалось освободить из российских тюрем, получили этот шанс после вынесения псевдоприговора. Поэтому  вынесение приговора дает нам больше маневров в переговорах для того, чтобы разговаривать с Москвой для освобождения Романа", - сказала Геращенко.

В то же время, отметила она, это не означает, что процесс освобождения Сущенко будет быстрым. Она привела в пример других украинских политзаключенных, которым уже вынесены приговоры, но которые до сих пор остаются в российских тюрьмах.

Напомним, 4 июня в Москве Романа Сущенко приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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