Тука выступил за отставку Данилюка

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука выразил недовольство работой Министерства финансов в отношении вынужденных переселенцев.

Об этом он заявил на телеканале 112 Украина.

"Я больше года критикую политику Министерства финансов, и не я один. Я отвечаю за вынужденных переселенцев и временно оккупированные территории, и я больше года говорю, что я не могу принять, когда на решение проблем вынужденных переселенцев благодаря политике Министерства финансов выделено в тысячи раз меньше, чем на дороги", - сказал он.

По словам Георгия Туки, на переселенцев выделено 34 млн грн.

"Это позиция Министерства финансов. Например, на Фонд молодежного строительства предусматривался миллиард, а выделили 100 млн грн. Поэтому я никогда не скрывал своего неприятия такой политики", - добавил он.

Замминистра также отметил, что надеется на отставку министра финансов Александра Данилюка, при этом подчеркнув, что он является профессионалом.

Напомним, Данилюк рассказал, зачем написал письмо послам G7. По словам министра финансов, он уже исчерпал все другие механизмы.