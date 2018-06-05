Наши военные за сутки уничтожили двоих боевиков и ранили шестерых

За прошедшие сутки боевики 30 раз обстреляли наши позиции, использовав 10 раз применяли артиллерию и минометы. Во время боевых действий потерь среди наших бойцов нет. По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и еще шестеро - ранены.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Бои продолжались в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Зайцево. Не прекращаются боевые действия на донецком направлении вблизи Авдеевки, Песок, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого. На мариупольском направлении - в районе населенного пункта Лебединское.

Боевики не прекращают обстрелы гражданских объектов. Так, вечером 4 июня около 21:00 оккупанты обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. Обслуживающий персонал был вынужден скрываться в бомбоубежище и остался дежурить на объекте вторые сутки. Информация о повреждении ДФС уточняется.

Напомним, с 5 до 9 июня первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг посетит Донбасс. Целью визита будет оценка ситуации с безопасностью вдоль линии столкновения и ее влияние на жизнь гражданского населения.