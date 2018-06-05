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Освобождение заложников Кремля

Адвокат рассказал о состоянии Сенцова

Адвокат рассказал о состоянии Сенцова
Фото: Радио Свобода

Режиссер пока находится в удовлетворительной форме, но его состояние в любой момент может ухудшиться

05.06.18 56
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Состояние украинского политзаключенного Олега Сенцова на данный момент удовлетворительное, однако в любой момент оно может ухудшиться. Об этом рассказал адвокат режиссера Дмитрий Динзе по итогам встречи со своим подзащитным, сообщает журналист Радио Свобода Антон Наумлюк в Facebook.

"Выглядит он в целом нормально, за ним следят врачи. Делали узи, осматривали. Внутренние органы в порядке, находится в удовлетворительной форме. Постоянно осматривает врач в колонии, из управления медчастью. На 12-й день голодовки он сказал Олегу, что ему нужно колоть поддерживающий коктейль: прокапывают раз в два дня. Сейчас его состояние на пике и в любой момент может пойти отрицательная реакция. У каждого организма она наступает в разные сроки, но точно на к 30-му дню произойдет. Когда такое случится, его будут зондировать, заливать питательную смесь в нос. Однако, если он не перестанет и после этого отказываться от пищи, то конец будет фатальный. Это не была угроза, врач просто предупредил Олега", - сообщил Динзе.

Сенцов также пояснил свое заявление, переданное через адвоката, где называет условием прекращение голодовки - освобождение политических заключенных граждан Украины.

"Это его манифест, он не называл имена и ничего не просил у российской власти. Он поставил условием прекращение голодовки - освобождение политзаключенных",- рассказал режиссер Аскольд Куров, который также навестил вчера Сенцова

"Он начал голодовку, чтобы привлечь внимание к тому, что освобождения не происходит. Но при этом Олег отметил, что ему нужны будут доказательства того, что процесс освобождения запущен, что это не будет какой-то единичный случай", - добавил Динзе.

Сенцов также сообщили, что ему жаль, что Александр Кольченко, учитывая его слабое здоровье, вынужден был объявить голодовку.

Адвокат также прояснил ситуацию с изменением позиции Сенцова относительно встречи с архиепископом Симферопольским и Крымским УПЦ МП Климентом. Сотрудники колонии изначально дали понять политзаключенному, что он может встретиться либо с Куровым, либо с архиепископом Климентом. Кто такой Климент он не знал и поэтому отказался от встречи с ним.

Однако адвокат пояснил Сенцову, что по российскому законодательству он имеет право на отправление религиозных нужд, и это не будет происходить за счет количества разрешенных свиданий. Также Динзе рассказал о деятельности архиепископа для поддержки политзаключенных и их семей в Крыму. После этого Сенцов написал согласие на встречу с формулировкой "неожиданно возникла необходимость в исповеди". Однако свчера Климент попасть к Сенцову не успел.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 31 мая голодовку также начал Кольченко.

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