В понедельник, 4 июня, правоохранители задержали менеджера отдела кадрового центра ВСУ при получении взятки в размере 22,5 тыс. грн от другого военнослужащего за включение в состав миротворческой миссии в Демократической Республике Конго. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

"Установлено, что это должностное лицо в мае 2018 года потребовало от гражданина Украины неправомерную выгоду в размере 25 тыс. гривен за призыв на военную службу и включение его в состав подразделений Вооруженных сил Украины в украинском миротворческом контингенте в Демократической Республике Конго", - сообщил Лысенко.

Сумму взятки кадровик получил двумя частями: 1 июня – 2,5 тыс. грн и 4 июня – 22,5 тыс. грн, что было задокументировано во время проведения негласных следственных действий.

В настоящее время задержанному готовятся сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и об отстранении последнего от занимаемой должности.

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