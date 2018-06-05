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Главная » Страна » Фото Кадровик ВСУ отбирал миротворцев в Конго за взятку, - ГПУ

Фото Кадровик ВСУ отбирал миротворцев в Конго за взятку, - ГПУ

<span class="label red">Фото</span> Кадровик ВСУ отбирал миротворцев в Конго за взятку, - ГПУ
Фото: facebook.com/lysenko.andrii

За свои услуги военнослужащий требовал 25 тыс. грн

05.06.18 958
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В понедельник, 4 июня, правоохранители задержали менеджера отдела кадрового центра ВСУ при получении взятки в размере 22,5 тыс. грн от другого военнослужащего за включение в состав миротворческой миссии в Демократической Республике Конго. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

"Установлено, что это должностное лицо в мае 2018 года потребовало от гражданина Украины неправомерную выгоду в размере 25 тыс. гривен за призыв на военную службу и включение его в состав подразделений Вооруженных сил Украины в украинском миротворческом контингенте в Демократической Республике Конго", - сообщил Лысенко.

Сумму взятки кадровик получил двумя частями: 1 июня – 2,5 тыс. грн и 4 июня – 22,5 тыс. грн, что было задокументировано во время проведения негласных следственных действий.

В настоящее время задержанному готовятся сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и об отстранении последнего от занимаемой должности.

Ранее сотрудники СБУ разоблачили на взятке сотрудницу Центра предоставления услуг участникам боевых действий Львовского городского совета.  Чиновница требовала от бойца АТО 18 тысяч грн. За эту сумму она обещала беспрепятственно оформить единовременную матпомощь на решение социально-бытовых вопросов в размере 100 тысяч грн.

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