На Донбассе погиб троюродный брат Георгия Гонгадзе

25 мая в Зайцево в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб 22-летний Марьян Корчак - троюродный брат украинского журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом сообщила вдова журналиста Мирослава Гонгадзе в Facebook.
"Марьян Корчак был семьей, Леся Корчак-Гонгадзе (мать Георгия Гонгадзе, - ред.) была его тетей. Вечная память", - написала она, добавив, что Георгий приходился погибшему троюродным братом.
Напомним, что 25 мая, в результате вражеского артиллерийского обстрела возле Зайцево Донецкой области погиб 22-летний боец Первой отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый Сектор" Марьян Корчак из Львовской области с позывным "Хитрый". На фронт он отправился в 2016 году.