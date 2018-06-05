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Главная » Страна » Сущенко засудили за попытку выяснить, будет ли наступление на Мариуполь, - СМИ
Освобождение заложников Кремля

Сущенко засудили за попытку выяснить, будет ли наступление на Мариуполь, - СМИ

Сущенко засудили за попытку выяснить, будет ли наступление на Мариуполь, - СМИ
Роман Сущенко / Фото: Укринформ

Журналист также якобы пытался выяснить структуру Росгвардии

05.06.18 97
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Российский суд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 года тюрьмы якобы за попытку узнать структуру путинской Росгвардии и выяснить, возможно ли наступление боевиков "ДНР" на Мариуполь. Об этом пишет российский Коммерсант.

По данным издания, ФСБ считает, что свой отпуск Сущенко, прилетевший в сентябре 2016 года из Парижа в Москву к двоюродному брату, использовал не только для встреч с родственником, но и сбора информации. Он якобы имел звание полковника и работал на украинскую разведку под прикрытием журналиста.

"Его, по версии следствия, интересовали структурные подробности незадолго до этого созданной Росгвардии. Кроме того, господин Сущенко, как полагают в ФСБ, пытался выяснить у бывших российских военных, возможно или нет новое наступление из ДНР на Мариуполь", - пишет издание.

Знакомые журналиста полагают, что ФСБ было заранее известно о его военном прошлом, что и послужило поводом для наблюдения за Сущенко.

Напомним, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

27 марта Мосгорсуд начал рассмотрение уголовного дела Сущенко. Судебный процесс проходит в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержится гриф "секретно".

4 июня Московский городской суд признал Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам строгого режима. Поскольку дело изначально было засекречено, в суде были оглашены лишь вводная и резолютивная части приговора. 

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