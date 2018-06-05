В российских тюрьмах незаконно удерживается более 60 граждан Украины, - Геращенко

Сейчас нет никакого контакта со Станиславом Асеевим и с другими незаконно удерживаемыми украинцами

На территории России в тюрьмах незаконно удерживаются более 60 украинцев.

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко, передает пресс-служба Верховной Рады.

По ее словам, за четыре года представители Международного Комитета Красного Креста не имели доступа к тюрьмам на временно оккупированных территориях Украины.

"Сейчас нет никакого контакта со Станиславом Асеевим и с другими незаконно удерживаемыми украинцами", - сказала Геращенко и призвала международное сообщество накануне Чемпионата мира по футболу консолидировать усилия с целью усиления давления на Россию.

"Мы продолжаем отчаянно бороться за освобождение всех украинцев и находимся на постоянном контакте с родственниками незаконно заключенных", - добавила Ирина Геращенко.

Напомним, 4 июня Московский городской суд признал Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам строгого режима. Поскольку дело изначально было засекречено, в суде были оглашены лишь вводная и резолютивная части приговора.