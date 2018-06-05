В результате столкновения грузо-пассажирского микроавтобуса "Бокстер" и рейсовой маршрутки в Одесской области один человек погиб на месте аварии и еще девять получили телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

ДТП произошло на автодороге Одесса-Спасское в районе с. Дмитровка Килийского района. По предварительным данным, водитель "Бокстера" выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с рейсовым маршрутным такси, следовавшим по маршруту Килия-Одесса. В маршрутке находились, кроме водителя, еще 8 пассажиров.

В результате аварии водитель "Бокстера" погиб на месте, а женщина, которая находилась в салоне микроавтобуса, получила телесные повреждения и была госпитализирована. Кроме того, были травмированы пассажиры маршрутного такси. Их с различными телесными повреждениями доставлены в больницу.

Глава Килийского горсовета Павел Бойченко в Facebook cообщил, что травмы различной степени тяжести получили 10 пассажиров автобуса. По его данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее Фокус сообщал, что 19 мая в городе Каменское (Днепропетровская область) рейсовый автобус врезался в грузовик. В результате столкновения пострадали 22 человека.