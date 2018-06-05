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Главная » Страна » Парубий призвал украинцев не помогать Путину расширять "обменный фонд"

Парубий призвал украинцев не помогать Путину расширять "обменный фонд"

Парубий призвал украинцев не помогать Путину расширять "обменный фонд"
Андрей Парубий / Фото: Пресс-служба Верховной Рады

Россия действует, как террорист

05.06.18 69
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Украина никогда не признает российский приговор журналисту Роману Сущенко. Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий в начале заседания парламента, передает Украинская правда.

"Вчера Московский городской суд приговорил собственного корреспондента Укринформа Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. От имени всей Верховной Рады я заявляю, что Украина никогда не признает этот приговор. Мы осуждаем это судилище и этот псевдоприговор", – отметил он.

Парубий также добавил, что Россия сейчас действует, как "международный террорист", захватывая в плен украинцев и пытаясь таким образом шантажировать Украину.

В связи с этим спикер призвал международных партнеров Украины осудить приговор Сущенко и усилить давление на Россию.

"Призываю наших союзников, все страны свободного мира и международные организации осудить псевдоприговор для журналиста Романа Сущенко и требовать от России освобождения всех украинских граждан – политзаключенных России", – заявил Парубий.

Также он предостерег украинцев от поездок в Россию, потому что там существует большая вероятность быть захваченными российскими спецслужбами.

"Не увеличивайте путинский обменный фонд, не едьте в Россию. Сегодня это реальная опасность для всех украинских граждан", – добавил Парубий.

Напомним, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом Укринформа во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

27 марта Мосгорсуд начал рассмотрение уголовного дела Сущенко. Судебный процесс проходит в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержится гриф "секретно".

4 июня Московский городской суд признал Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам строгого режима. Поскольку дело изначально было засекречено, в суде были оглашены лишь вводная и резолютивная части приговора. 

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