Интернет-издание "СТРАНА.ua" опубликовало список из 47 украинских журналистов и блогеров, которых якобы собирались устранить российские спецслужбы. Об этом сообщается на сайте издания.

По данным источников издания в СБУ, данные списки подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман якобы передал своему "куратору Дмитрию" в контрразведке 21 мая 2018 года.

Сам Герман заявил, что получил их от Вячеслава Пивоварника, которого ранее обвинил в финансировании терроризма на территории Украины на деньги некоего "фонда Путина", и тут же поставил в известность контрразведку.

Источник: СТРАНА.ua

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина УкраиныБориса Германа. Всего он якобы должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов. Однако Цимбалюк вместо выполнения "заказа" пришел в СБУ.

При этом Герман утверждает, что участвовал в спецоперации контрразведки СБУ по разоблачению сети российских агентов в Украине, которые якобы готовили убийства на территории нашей страны. В тоже время, генпрокурор Юрий Луценко отрицает, что Герман сотрудничал с СБУ.