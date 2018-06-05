Сущенко будет свидетельствовать против Путина в международном трибунале, - Мининформполитики

Украинский политзаключенный в России Роман Сущенко будет свидетельствовать против президента России Владимира Путина в международном трибунале.

Об этом сказал министр информационной политики Юрий Стець, сообщает пресс-служба ведомства.

"Российская преступная власть со своими карманными "судами" в очередной раз демонстрирует верх цинизма и пренебрежения к человеческим ценностям...Эта власть обречена. И, очень надеюсь, что уже скоро Роман Сущенко, как и десятки других политзаключенных Кремля, будут давать показания против Путина и его прихвостней в международном трибунале", - заявил Стець.

Напомним, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

27 марта Мосгорсуд начал рассмотрение уголовного дела Сущенко. Судебный процесс проходит в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержится гриф "секретно".

4 июня Московский городской суд признал Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам строгого режима. Поскольку дело изначально было засекречено, в суде были оглашены лишь вводная и резолютивная части приговора.