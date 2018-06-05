В Украине некому утилизировать батарейки, - Семерак

Ситуация с переработкой аккумуляторов обстоит немного лучше

В Украине отсутствуют предприятия, которое надлежащим образом могут утилизировать и перерабатывать батарейки. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак на конференции в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Нет в Украине ни одного предприятия, которое надлежащим образом может утилизировать и переработать батарейки", - отметил он.

При этом, по его словам, ситуация с переработкой аккумуляторов обстоит немного лучше.

Семерак добавил, что реализация Национальной стратегии управления отходами до 2030 года предусматривает принятие отдельного закона "Об утилизации батареек" и закона "Об утилизации бытовой и радиоэлектронной аппаратуры". Он считает, что только после того, как будут созданы соответствующие условия, в Украину будут приходить компании, которые занимаются утилизацией.

Напомним, по словам министра экологии и природных ресурсов Украины Остапа Семерака, 99% свалок в Украине не соответствует современным экологическим требованиям.