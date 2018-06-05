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Главная » Страна » Покончил с собой украинский режиссер Леонид Кантер

Покончил с собой украинский режиссер Леонид Кантер

Покончил с собой украинский режиссер Леонид Кантер
Фото: facebook

У него остались трое детей

05.06.18 157
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В Черниговской области погиб известный украинский режиссер и сооснователь арт-хутора "Обырок" Леонид Кантер.

Полиция Черниговщины сообщает о самоубийстве, не называя имени, но пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил "Украинской правде", что речь идет о Кантере.

Как сообщают в полиции, сообщение о суициде в одном из сел Бахмачского района поступило вечером 4 июня.

Следственно-оперативная группа выехала на место и обнаружила труп мужчины со сквозным огнестрельным ранение в челюсть. Рядом с телом правоохранители нашли оружие.

Также была найдена предсмертная записка.

Открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). Но причин сомневаться в том, что имел место именно суицид, у правоохранителей пока нет.

Леонид Кантер – украинский продюсер, режиссер и путешественник. Он снимал документальное кино ( "Добровольцы Божьей Четы", "Миф"), много ездил по миру. В планах был еще один фильм "С табуретом к океану", идея которого зародилась в 2004 году. 

В 2007 году Леонид с женой Дианой основал в Черниговской области арт-хутор Обырок. Там они собирали друзей и всех желающих на фестиваль "Хлеб", где можно было сеять и жать пшеницу, печь хлеб своими руками.

Прошлым летом Леонид Кантер соединил жатву на фестивале "Хлеб" с этническим фестивалем "Мама Африка", в котором принимали участие представители африканских стран.

У Кантера остались жена и трое детей: две дочери и сын. 

Ранее Фокус сообщал, что 104-летний австралийский профессор Дэвид Гудолл планирует на этой неделе отправиться в Швейцарию для добровольной эвтаназии. 

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