В КГГА призвали не паниковать: мост Метро станет аварийным только через четыре года

Киевские власти призвали жителей столицы не паниковать в связи с информацией о том, что мост Метро может рухнуть в любой момент. Об этом написал заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян в Facebook.

"Паники относительно моста Метро не должно быть, однако и тянуть с ремонтом не стоит", - сообщил он.

По его словам, по результатам проведенного в 2015-2016 годах обследования Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций оценил состояние моста как ограниченно работоспособное.

"Обследование в частности установило, что к моменту аварийности еще 6 лет (со времени проведения этого обследования). То есть теоретически мы должны успеть сделать капитальный ремонт до 2022 года", - уточнил Давтян.

На данный момент уже было проведено комплексное обследование, разработана проектно-сметная документация, которая сейчас проходит экспертизу. Результаты ее ожидаются в августе 2018 года. После получения положительных результатов экспертизы потребует еще 6 месяцев на разработку документации. После этого можно будет начинать капремонт.

"По плану, выполнение капитального ремонта состоится в следующем году. Срок строительства - 2 года", - подытожил он.

Напомним, мост Метро - первый метромост через Днепр в Киеве. Вместе с Русановским мостом соединяет правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенкой, Лесным массивом, зоной отдыха - Гидропарком.

На правом берегу Днепра мост завершает станция "Днепр" Киевского метрополитена.

Один из авторов проекта моста Метро Георгий Росновский заявил, что конструкция может рухнуть "в любой момент". Он считает, что капитальный ремонт не поможет, в этом случае необходима реконструкция моста.