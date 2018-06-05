В Лимане жилой дом забросали гранатами

В ночь на 5 июня в Лимане (Донецкая область) злоумышленники бросили три гранаты в жилой дом.

Об этом сообщают в областном управлении полиции.



"Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Лиманского отделения полиции от сына владельца дома. 36-летний мужчина сообщил, что на улице раздалось три хлопка, похожие на взрывы. В это время дома находились его родители и брат", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты-криминалисты и кинолог. Полицейские обследовали место преступления, опросили жильцов соседних домов.



"Предварительно установлено, что неизвестные бросили во двор три гранаты, одна из которых разорвалась на чердаке дома. Повреждены окна и два автомобиля, находившиеся во дворе. Вещественные доказательства изъяты", - сообщили в полиции.



В результате взрывов гранат никто не пострадал. Полиция проводит мероприятия для установлению злоумышленников и их задержанию.



Инцидент квалифицирован как "хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия" (ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, у жителя Винницы полицейские изъяли 18 боевых гранат РГД-5. Выяснилось, что он их хранил для продажи.