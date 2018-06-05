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В Лимане жилой дом забросали гранатами

В Лимане жилой дом забросали гранатами
Фото: police.dn.ua

В результате взрывов гранат никто не пострадал

05.06.18 513
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В ночь на 5 июня в Лимане (Донецкая область) злоумышленники бросили три гранаты в жилой дом.

Об этом сообщают в областном управлении полиции.

"Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Лиманского отделения полиции от сына владельца дома. 36-летний мужчина сообщил, что на улице раздалось три хлопка, похожие на взрывы. В это время дома находились его родители и брат", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты-криминалисты и кинолог. Полицейские обследовали место преступления, опросили жильцов соседних домов.

"Предварительно установлено, что неизвестные бросили во двор три гранаты, одна из которых разорвалась на чердаке дома. Повреждены окна и два автомобиля, находившиеся во дворе. Вещественные доказательства изъяты", - сообщили в полиции.

В результате взрывов гранат никто не пострадал. Полиция проводит мероприятия для установлению злоумышленников и их задержанию.

Инцидент квалифицирован как "хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия" (ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, у жителя Винницы полицейские изъяли 18 боевых гранат РГД-5. Выяснилось, что он их хранил для продажи.

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