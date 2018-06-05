В пяти бизнес-центрах Харькова ищут взрывчатку

Сообщение о массовом минировании поступило в полицию около полудня

Во вторник, 5 июня, в Харькове проверяют информацию о заминировании пяти бизнес-центров.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило около 12:10. В сообщениях было указано, что заминировано помещение бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Иванова, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений. Проверка продолжается.

Напомним, полиция задержала псевдоминера, который "готовил" теракт в Раде в поддержку Савченко.

Мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение различных административных правонарушений. Свой поступок он объяснить четко не может.