Министр внутренних дел Арсен Аваков и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов вместе с депутатом Европейского парламента Кнутом Флекенштайном и редактором Ukraine Alert на Atlantic Council Мелиндой Хэринг примут участие в работе первой панели ІХ Национального Экспертного Форума Института Горшенина, который состоится в Киеве 7 июня.
Во время дискуссионной панели I "ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ. Продолжение" украинские силовики вместе с европейцами будут обсуждать следующие вопросы:
- Что происходит с мировыми системами безопасности? Могут ли они обеспечить мир и стабильность в Европейском регионе?
- Какой будет внешняя политика новой каденции Путина и чем это грозит Украине? Будет ли Путин пытаться реинкарнировать бывший СССР?
- Как Украина будет реформировать украинский сектор безопасности и обороны, чтобы соответствовать новым вызовам?
- Как будет проходить реформирование украинской армии? Когда украинская армия сможет соответствовать стандартам НАТО?
- Что изменил закон о реинтеграции Донбасса?
- Как разблокировать Минский процесс? Существуют ли перспективы для новых договоренностей?
Модератором дискуссионной панели "ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ. Продолжение" будет Соня Кошкина, шеф-редактор LB.ua.
Также во время IХ Национального Экспертного Форума Института Горшенина будут работать дискуссионные панели "ПРОЦЕСС РЕФОРМ В УКРАИНЕ: институционализация" и "ЦИФРОВАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ. ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ".
Программа IX Национального Экспертного Форума Института Горшенина – по ссылке.
Регистрация для участия в форуме - по ссылке.
Аккредитация СМИ: тел. (044) 230 49 62, e-mail: info@gorshenin.ua