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Новости партнеров Аваков c Турчиновым будут искать формулу безопасности Украины

<span class="label">Новости партнеров</span> Аваков c Турчиновым будут искать формулу безопасности Украины
05.06.18 38
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Министр внутренних дел Арсен Аваков и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов вместе с депутатом Европейского парламента Кнутом Флекенштайном и редактором Ukraine Alert на Atlantic Council Мелиндой Хэринг примут участие в работе первой панели ІХ Национального Экспертного Форума Института Горшенина, который состоится в Киеве 7 июня.

Во время дискуссионной панели I "ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ. Продолжение" украинские силовики вместе с европейцами будут обсуждать следующие вопросы:

  • Что происходит с мировыми системами безопасности? Могут ли они обеспечить мир и стабильность в Европейском регионе?
  • Какой будет внешняя политика новой каденции Путина и чем это грозит Украине? Будет ли Путин пытаться реинкарнировать бывший СССР?
  • Как Украина будет реформировать украинский сектор безопасности и обороны, чтобы соответствовать новым вызовам?
  • Как будет проходить реформирование украинской армии? Когда украинская армия сможет соответствовать стандартам НАТО?
  • Что изменил закон о реинтеграции Донбасса?
  • Как разблокировать Минский процесс? Существуют ли перспективы для новых договоренностей?

Модератором дискуссионной панели "ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ. Продолжение" будет Соня Кошкина, шеф-редактор LB.ua.

Также во время IХ Национального Экспертного Форума Института Горшенина будут работать дискуссионные панели "ПРОЦЕСС РЕФОРМ В УКРАИНЕ: институционализация" и "ЦИФРОВАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ. ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ".

Программа IX Национального Экспертного Форума Института Горшенина – по ссылке.

Регистрация для участия в форуме - по ссылке.

Аккредитация СМИ: тел. ‎‎(044) 230 49 62, e-mail: info@gorshenin.ua

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