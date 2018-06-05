В Украине на строительство шести Дворцов спорта выделили 150 млн грн

На строительство шести Дворцов спорта в городах Украины выделено 150 миллионов гривен.
Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины.
По 27 млн грн получат на строительство Хмельницкий, Тернополь, Черкассы, Винница и Львов. Для Дворца спорта в Ровно выделят 15 млн грн.
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Дополнительное финансирование на строительство должны взять из областных и городских бюджетов. Строительство должны начать осенью 2018 года.
На рассмотрение комиссии свои проекты представили 11 городов, из которых выбрали шесть. Большинство проектов Дворцов спорта предусматривает три тысячи зрительских мест.
Отметим, ранее Киевский метрополитен объявил тендер на первую очередь строительства нового участка Сырецко-Печерской линии метро.