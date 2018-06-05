В России защита Сущенко обжаловала приговор

В России защита украинского политзаключенного Романа Сущенко обжаловала его приговор.
Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин на своей странице в Twitter.
"Жалоба на приговор Московского городского суда в отношении Романа Сущенко подана", - написал он.
Напомним, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.
27 марта Мосгорсуд начал рассмотрение уголовного дела Сущенко. Судебный процесс проходит в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержится гриф "секретно".
4 июня Московский городской суд признал Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам строгого режима. Поскольку дело изначально было засекречено, в суде были оглашены лишь вводная и резолютивная части приговора.