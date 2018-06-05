Перед президентскими и парламентскими выборами в Украине снова заметна поддержка политических лидеров и партий в зависимости о региона.

Об этом рассказал директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, представляя результаты исследования общественного мнения, проведенного в мае его центром и фондом "Демократические инициативы".

"Мы помним, что до 2014 года Украину называли, и фактически она была расколотой страной. После 2014 года несколько лет этого явления фактически не наблюдалось, то есть, отличия были, но раскола как такового не было", - сказал он.

"Еще, наверное, нельзя сказать, что в Украине раскол, но уже можно сказать, что отличия увеличиваются", - добавил социолог.

По его словам, уже есть кандидаты, которых поддерживают исключительно избиратели восточных областей. Эта поддержка не настолько велика, как была в свое время у Виктора Януковича, но все равно заметна.

Напомним, Первым, кто публично объявил о намерении баллотироваться в президенты, стал Роман Безсмертный. Очередные выборы президента Украины должны состояться в марте 2019 года.