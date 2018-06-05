Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Новости компаний 15 июня: самая жаркая онлайн-конференциялета - SMM Day

Новости компаний 15 июня: самая жаркая онлайн-конференциялета - SMM Day

<span class="label">Новости компаний</span> 15 июня: самая жаркая онлайн-конференциялета - SMM Day

Хотите понять, как же работать в социальных сетях, чтобы это приносило максимум пользы для проекта?

05.06.18 20
000

15 июня в 10:00 Академия интернет-маркетинга “WebPromo Experts” приглашает на самую масштабную онлайн-конференцию «WebPromo Experts SMM Day», посвященную эффективной работе с социальными сетями, где вы получите максимум практической информации, применимой “здесь и сейчас”.

Чего ожидать в этот раз?

17 топовых экспертов расскажут о своем опыте работы в социальных сетях, поделятся фишками, а также ответят на вопросы участников в прямом эфире. Вас ждут успешные кейсы на примере компаний ENGINE Digital, Medianads, Promodo, Chatbots.Studio, SemanticForce, MOKCO, SEMrush, EVA, Crello, LuxSite и других.

Кому будет полезна конференция?

  • Smm-специалистам: как опытным, так и начинающим;
  • Руководителям малого и среднего бизнеса;
  • Маркетологам и project-менеджерам;
  • Специалистам в области интернет-маркетинга, PR, рекламы.

Что получат участники онлайн-конференции?

Опыт экспертов рынка;

  • Кейсы реальных проектов: задачи-действия-результаты;
  • Обзоры наиболее популярных инструментов для эффективной работы с аудиторией: Facebook Pixel, чат-боты, мессенджеры и многое другое;
  • Оживленные дискуссии в чате;
  • Ответы на интересующие вопросы;
  • Новые идеи и знакомства.

Формат мероприятия:

  • 15 выступлений топовых практиков отрасли;
  • 9 часов прямого эфира, наполненных полезной и актуальной информацией;
  • бонусы и подарки от организаторов и партнеров.

И это все вы получите, сидя в удобном кресле перед монитором! Все, что вам нужно, это запастись блокнотами для идей, вопросами для докладчиков, вкусным чаем и позитивным настроем!

Интересно?

Мероприятие бесплатное в онлайне, для участия необходимо всего лишь зарегистрироваться. В день проведения конференции вам будет отправлено письмо с напоминанием и и ссылкой на ее проведение.

Организаторы: «WebPromo Experts», «WebPromo»

Спонсоры: “Crello”, “Luxsite”

Вам это может быть интересно: Семинары от WebPromo Experts

Зарегистрироваться!

0
Делятся
Google+
Show
Show
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 54990
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 4617
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 4122
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9170
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 17366
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 19964
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 13245
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 14397
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 11677
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10296
  1. Донецк проваливается под землю, - Черныш 7491 / 8165
  2. Школьника из российского Уссурийска наградили грамотой с гербом Украины 4783 / 5290
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 3950 / 4122
  4. В Украине подешевели бензин и дизельное топливо 3647 / 4066
  5. Углевод не пройдет. Вся правда о низкоуглеводной высокобелковой диете 3122 / 4414
  6. Путин рассказал, чего хочет от Украины 2768 / 3163
  7. В ОБСЕ осудили публикацию пресс-секретарем генпрокурора списка "зрадофилов" 2382 / 2735
  8. Наследники Романовых назвали Поклонскую безумной и пожелали ей выздоровления 2085 / 2389
  9. Нидерландский суд арестовал активы Газпрома по иску Нафтогаза 1973 / 2025
  10. Суд в России вынес приговор Сущенко - 12 лет тюрьмы строгого режима 1759 / 1761
  1. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 21 / 4122
  2. Киевские музеи объявили дни бесплатного посещения в июне 20 / 1850
  3. Нидерландский суд арестовал активы Газпрома по иску Нафтогаза 14 / 2025
  4. Закулисье Simcord. Отзывы сотрудников о работе в Компании 12 / 994
  5. Абитуриенты из Крыма и Донбасса могут поступать в украинские вузы без ВНО, паспорта и аттестата 12 / 765
  6. Ескобар по-українські. Чому Антикорупційний суд має бути в Брюсселі 10 / 1808
  7. Наследники Романовых назвали Поклонскую безумной и пожелали ей выздоровления 10 / 2389
  8. Дональд и Рональд. Похожи ли Трамп и Рейган 8 / 1276
  9. Донецк проваливается под землю, - Черныш 8 / 8165
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.