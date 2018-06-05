Хотите понять, как же работать в социальных сетях, чтобы это приносило максимум пользы для проекта?

15 июня в 10:00 Академия интернет-маркетинга “WebPromo Experts” приглашает на самую масштабную онлайн-конференцию «WebPromo Experts SMM Day», посвященную эффективной работе с социальными сетями, где вы получите максимум практической информации, применимой “здесь и сейчас”.

Чего ожидать в этот раз?

17 топовых экспертов расскажут о своем опыте работы в социальных сетях, поделятся фишками, а также ответят на вопросы участников в прямом эфире. Вас ждут успешные кейсы на примере компаний ENGINE Digital, Medianads, Promodo, Chatbots.Studio, SemanticForce, MOKCO, SEMrush, EVA, Crello, LuxSite и других.

Кому будет полезна конференция?

Smm-специалистам: как опытным, так и начинающим;

Руководителям малого и среднего бизнеса;

Маркетологам и project-менеджерам;

Специалистам в области интернет-маркетинга, PR, рекламы.

Что получат участники онлайн-конференции?

Опыт экспертов рынка;

Кейсы реальных проектов: задачи-действия-результаты;

реальных проектов: задачи-действия-результаты; Обзоры наиболее популярных инструментов для эффективной работы с аудиторией: Facebook Pixel, чат-боты, мессенджеры и многое другое;

наиболее популярных для эффективной работы с аудиторией: Facebook Pixel, чат-боты, мессенджеры и многое другое; Оживленные дискуссии в чате;

в чате; Ответы на интересующие вопросы;

на интересующие вопросы; Новые идеи и знакомства.

Формат мероприятия:

15 выступлений топовых практиков отрасли;

9 часов прямого эфира, наполненных полезной и актуальной информацией;

бонусы и подарки от организаторов и партнеров.

И это все вы получите, сидя в удобном кресле перед монитором! Все, что вам нужно, это запастись блокнотами для идей, вопросами для докладчиков, вкусным чаем и позитивным настроем!

Интересно?

Мероприятие бесплатное в онлайне, для участия необходимо всего лишь зарегистрироваться. В день проведения конференции вам будет отправлено письмо с напоминанием и и ссылкой на ее проведение.

Организаторы: «WebPromo Experts», «WebPromo»

Спонсоры: “Crello”, “Luxsite”

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