15 июня в 10:00 Академия интернет-маркетинга “WebPromo Experts” приглашает на самую масштабную онлайн-конференцию «WebPromo Experts SMM Day», посвященную эффективной работе с социальными сетями, где вы получите максимум практической информации, применимой “здесь и сейчас”.
Чего ожидать в этот раз?
17 топовых экспертов расскажут о своем опыте работы в социальных сетях, поделятся фишками, а также ответят на вопросы участников в прямом эфире. Вас ждут успешные кейсы на примере компаний ENGINE Digital, Medianads, Promodo, Chatbots.Studio, SemanticForce, MOKCO, SEMrush, EVA, Crello, LuxSite и других.
Кому будет полезна конференция?
- Smm-специалистам: как опытным, так и начинающим;
- Руководителям малого и среднего бизнеса;
- Маркетологам и project-менеджерам;
- Специалистам в области интернет-маркетинга, PR, рекламы.
Что получат участники онлайн-конференции?
Опыт экспертов рынка;
- Кейсы реальных проектов: задачи-действия-результаты;
- Обзоры наиболее популярных инструментов для эффективной работы с аудиторией: Facebook Pixel, чат-боты, мессенджеры и многое другое;
- Оживленные дискуссии в чате;
- Ответы на интересующие вопросы;
- Новые идеи и знакомства.
Формат мероприятия:
- 15 выступлений топовых практиков отрасли;
- 9 часов прямого эфира, наполненных полезной и актуальной информацией;
- бонусы и подарки от организаторов и партнеров.
И это все вы получите, сидя в удобном кресле перед монитором! Все, что вам нужно, это запастись блокнотами для идей, вопросами для докладчиков, вкусным чаем и позитивным настроем!
Интересно?
Мероприятие бесплатное в онлайне, для участия необходимо всего лишь зарегистрироваться. В день проведения конференции вам будет отправлено письмо с напоминанием и и ссылкой на ее проведение.
Организаторы: «WebPromo Experts», «WebPromo»
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