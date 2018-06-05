За включение в состав миротворцев в украинской армии берут взятки

В Киевской области задержан военнослужащий, который вымогал взятку за включение в состав миротворческой миссии.

"36-летний менеджер кадрового центра Вооруженных сил Украины требовал неправомерную выгоду - 25 тысяч гривен за назначение его на должность водителя ВСУ в составе Украинской миротворческой миссии Организации Объединенных Наций в Либерии", - сообщает facebook полиции.

Военного задержали "на горячем" во время получения части взятки.

"Продолжается досудебное расследование в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы", - добавили в ведомстве.

Напомним, во Львове чиновница требовала взятку за оформление матпомощи бойцу АТО. За 18 тысяч грн она обещала беспрепятственно оформить единовременную матпомощь на решение социально-бытовых вопросов в размере 100 тысяч грн.