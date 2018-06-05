Россия усилит ПВО в Крыму зенитно-ракетным дивизионом "Панцирь-С1"

Россия направляет в аннексированный ею Крым зенитно-ракетный дивизион "Панцирь-С1".
Об этом сказал командующий 4 армией ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов, сообщает Интерфакс.
"Все зенитно-ракетные полки армии ВВС и ПВО, которые базируются в Крыму, перевооружены на зенитно-ракетную систему "Триумф". Ожидается поставка зенитно-ракетного дивизиона "Панцирь-С1", который входит в состав соединения", – сказал он.
Севостьянов отметил, что ЗРС С-400 "Триумф" уже успешно несут боевое дежурство, обеспечивая прикрытие кораблей, которые выходят в море.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.