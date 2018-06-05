МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Россию на ЧМ-2018

В министерстве иностранных дел украинцам рекомендуют отказаться от поездок в Россию на Чемпионат мира по футболу, который пройдет этим летом.

Об этом говорится на сайте министерства.

Сообщается, что пребывание граждан Украины на территории РФ несет "серьезные угрозы личной безопасности".

Российские силовые структуры прибегают к задержаниям и обвинениям в шпионской или террористической деятельности. Россия также ограничивает или отказывает в доступе к задержанным консулам Украины и адвокатам. Возможности консульской защиты граждан Украины на территории государства-агрессора в настоящее время ограничены, - говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что любая демонстрация своей принадлежности к Украине может спровоцировать целенаправленную агрессию со стороны большинства российских фанатских группировок.

Также в МИД Украины призвали зарубежных партнеров бойкотировать финал ЧМ-2018.

Напомним, в Европарламенте группа из 60 депутатов призвала страны Евросоюза к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России.