В Кропивницком депутат назвал украинский "жлобским языком"

В Кропивницком во время заседания Подольского райсовета разразился скандал из-за украинского языка.

Об этом передает Утренний город.

После выступления депутата от ВО "Свобода" Елены Яцун, к ней обратился с представитель от "Опозиционного блока" Александр Пустовой. Спор велся вокруг того, имеют ли право депутаты Подольского райсовета решать, называть государство Россию Московией или нет. Но основной конфликт возник не из-за этого. А из-за того, что Пустовой выступал на русском языке.

Депутат Фортечного райсовета города Елена Скочко с места заметила, что Пустовой должен выступать на государственном языке. Замечание вызвало возмущение некоторых народных избранников, которые заявили, что русский язык понимает каждый. А депутат от "Батькивщины" Андрей Силивейстров обозвал украинский язык "жлобским".

"Это жлобский язык, все разговривают одно слово - так, другое - так!" - заявил депутат.

Однако после этого Александр Пустовой все же перешел на украинский.

Напомним, Украина намерена сохранять твердость своей позиции в языковом вопросе, не меняя статью об украинском языке в законе об образовани.