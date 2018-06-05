Что конкретно послужило поводом для драки достоверно не известно

Во вторник, 5 июня, в Тернопольском областном совете произошла драка с участием нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука и депутатов облсовета от ВО Свобода.

Как сообщает zz.te.ua, причиной конфликта стал спор о вынесении на первоочередное рассмотрение вопроса о создании объединенной территориальной общины.

Впрочем, что конкретно послужило поводом для драки, достоверно не известно.

При этом, по словам главы фракции ВО Свобода в Тернопольском облсовете Олега Сиротюка, вместе с Мосийчуком в зале заседаний присутствовали вооруженные люди, которых тот назвал своей охраной.

"Больше всего удивляет, что сюда прибыл нардеп Мосийчук. Прибыл в день, когда ВРУ рассматривает вопрос о создании Антикоррупционного суда. Возможно, для Радикальной партии это неважно вопрос, возможно, они опасаются его образования, поэтому решили заниматься политическое шулерство на местах", - цитирует его Вголос.

Напомним, в Киеве помощнику Мосийчука сожгли автомобиль. По словам очевидцев, к стоянке в Дарницком районе столицы, где был припаркован автомобиль, подъехал мотороллер. Водитель облил бензином машину, поджег ее, затем скрылся.