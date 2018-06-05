В чернобыльской зоне горит около 10 га леса

В чернобыльской зоне (Киевская область) горит около 10 га леса.
Об этом сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.
"5 июня в 10:10 в Киевской области, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га", – говорится в сообщении.
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К тушению пожара привлечены 29 единицы техники и 126 человек. Сообщается, что по состоянию на 16:00 авиация ГосЧС осуществила 2 сброса воды (10,5 тонн).
Напомним, 29 июня 2017 года в чернобыльской зоне отчуждения на территории Лубянского лесничества при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 20 га. 30 июня того же года пожар был локализован.