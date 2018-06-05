Центр Киева остался без света

Сегодня, 5 июня, в центре Киева пропало электричество. Без света остались квартиры, офисы и предприятия.

Авария произошла около 15.40, сообщают Факты со ссылкой на начальника пресс-службы столичного главка ГСЧС Светлану Водолагу.

Согласно сообщению, на улице Пушкинской, 40 пошел дым из трансформаторной подстанции. Прибывшим на место пожарным пришлось дожидаться энергетиков, которые должны были проверить напряжение на подстанции и в случае необходимости оперативно его отключить.

В результате аварии без света остались кварталы от Набережно-Крещатицкой улицы до парка Шевченко.

В 16.30 подачу электричества начали постепенно возобновлять, однако, полностью аварию обещают ликвидировать до 20.00.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине из-за ухудшения погодных условий без света остались 134 населенных пункта в восьми областях.