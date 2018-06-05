Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Киев и Будапешт нашли компромисс по скандальному закону, – Минобразования

Киев и Будапешт нашли компромисс по скандальному закону, – Минобразования

Киев и Будапешт нашли компромисс по скандальному закону, – Минобразования
Фото: karpathir.com

Представители венгерской общины войдут в рабочие группы, которые занимаются разработкой типовых образовательных программ

05.06.18 72
000

Минобразования Украины начало конструктивные переговоры с Будапештом по вопросам имплементации конфликтной языковой статьи закона "Об образовании".

Об этом шла речь на встрече министра образования Лилии Гриневич с представителями венгерской общины, проживающей в Украине, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

"Основной акцент переговоров был сделан на уточнении позиций относительно плана имплементации статьи 7 закона "Об образовании", совершенствования методик для изучения украинского языка, разработки новых стандартов и учебников, что предполагается сделать в рамках переходного периода до полноценной имплементации языковой статьи", – говорится в сообщении.

Отмечается, стороны договорились, что представители венгерской общины войдут в рабочие группы, которые занимаются разработкой государственных стандартов и типовых образовательных программ.

Кроме того, представители общины также передали предложения по проекту языковой статьи будущего закона "Об общем среднем образовании", в которой должен быть уточнен путь имплементации языковой статьи закона "Об образовании".

Ранее в Венгрии на заседание нового правительства Виктора Орбана приняли "меморандум о защите закарпатских венгров". В документе правительство Венгрии предлагает членам НАТО учесть "проблемы национальных меньшинств в Украине, связанные с украинскими законами.

29 мая Будапешт согласился на переговоры с Киевом относительно применения "языковой статьи" закона об образовании. Об этом заявил глава МИД Украины по итогам встречи со своим венгерским коллегой Петером Сиярто.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Будапеште двухэтажный автобус с туристами из Украины попал в ДТП: 28 раненыхМинобразования рекомендует школам усилить меры безопасности в связи со случаями отравления газомВ Минобразования прокомментировали систематические отравления газом в школах
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 55016
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 4644
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 4233
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9175
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 17382
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 19991
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 13259
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 14416
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 11693
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10314
  1. Донецк проваливается под землю, - Черныш 7501 / 8174
  2. Школьника из российского Уссурийска наградили грамотой с гербом Украины 4879 / 5331
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 4055 / 4233
  4. В Украине подешевели бензин и дизельное топливо 3664 / 4070
  5. Углевод не пройдет. Вся правда о низкоуглеводной высокобелковой диете 3129 / 4419
  6. Путин рассказал, чего хочет от Украины 2853 / 3258
  7. В ОБСЕ осудили публикацию пресс-секретарем генпрокурора списка "зрадофилов" 2496 / 2813
  8. Наследники Романовых назвали Поклонскую безумной и пожелали ей выздоровления 2089 / 2394
  9. Нидерландский суд арестовал активы Газпрома по иску Нафтогаза 2043 / 2081
  10. Суд в России вынес приговор Сущенко - 12 лет тюрьмы строгого режима 1764 / 1768
  1. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 21 / 4233
  2. Киевские музеи объявили дни бесплатного посещения в июне 20 / 1856
  3. Нидерландский суд арестовал активы Газпрома по иску Нафтогаза 14 / 2081
  4. Закулисье Simcord. Отзывы сотрудников о работе в Компании 12 / 1014
  5. Абитуриенты из Крыма и Донбасса могут поступать в украинские вузы без ВНО, паспорта и аттестата 12 / 766
  6. Ескобар по-українські. Чому Антикорупційний суд має бути в Брюсселі 10 / 1823
  7. Наследники Романовых назвали Поклонскую безумной и пожелали ей выздоровления 10 / 2394
  8. Дональд и Рональд. Похожи ли Трамп и Рейган 8 / 1285
  9. Донецк проваливается под землю, - Черныш 8 / 8174
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.