Киев и Будапешт нашли компромисс по скандальному закону, – Минобразования

Минобразования Украины начало конструктивные переговоры с Будапештом по вопросам имплементации конфликтной языковой статьи закона "Об образовании".



Об этом шла речь на встрече министра образования Лилии Гриневич с представителями венгерской общины, проживающей в Украине, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

"Основной акцент переговоров был сделан на уточнении позиций относительно плана имплементации статьи 7 закона "Об образовании", совершенствования методик для изучения украинского языка, разработки новых стандартов и учебников, что предполагается сделать в рамках переходного периода до полноценной имплементации языковой статьи", – говорится в сообщении.



Отмечается, стороны договорились, что представители венгерской общины войдут в рабочие группы, которые занимаются разработкой государственных стандартов и типовых образовательных программ.



Кроме того, представители общины также передали предложения по проекту языковой статьи будущего закона "Об общем среднем образовании", в которой должен быть уточнен путь имплементации языковой статьи закона "Об образовании".

Ранее в Венгрии на заседание нового правительства Виктора Орбана приняли "меморандум о защите закарпатских венгров". В документе правительство Венгрии предлагает членам НАТО учесть "проблемы национальных меньшинств в Украине, связанные с украинскими законами.

29 мая Будапешт согласился на переговоры с Киевом относительно применения "языковой статьи" закона об образовании. Об этом заявил глава МИД Украины по итогам встречи со своим венгерским коллегой Петером Сиярто.