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Фото Пожар в Чернобыле: радиационный фон в Киеве - в норме

<span class="label red">Фото</span> Пожар в Чернобыле: радиационный фон в Киеве - в норме
Фото: facebook.com/levina.ns

Горит сухая трава, пожар распространился на территорию лесного массива

05.06.18 61
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В чернобыльской зоне авиация уже сбросила на горящий лес 34 тонны воды.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области.

Отмечается, что горит сухая трава, пожар распространился на территорию лесного массива на площади около 10 га.

Фото: facebook.com/levina.ns

По состоянию на 17:30 авиацией ГСЧС осуществлено 7 сбросов воды (34 тонны). Из них самолетами Ан-32П осуществлено 3 сброса воды (24 тонны), вертолетом Ми-8 - 4 сброса воды (10 тонн).

К тушению пожара привлечены 29 единиц техники и 126 человек, из них от ГСЧС - 10 ед. тех. и 75 человек, от ГП Чернобыльская пуща - 17 ед. тех. и 47 человек, 2 ед. тех. и 4 чел. транспортного отделения г. Чернобыль, в том числе авиация ГСЧС (два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8).

Фото: facebook.com/levina.ns

Как написал глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на своей странице в Facebook, радиационный фон в Киеве и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.

"В Киеве радиационный фон составляет 10 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч). В городе Чернобыль радиационный фон составляет 24,1 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч). На промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 50,7 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч)", – отметил Чечеткин.

Ранее сообщалось, что в Чернобыле Киевской области горит лес.

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