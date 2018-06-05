В чернобыльской зоне авиация уже сбросила на горящий лес 34 тонны воды.



Об этом сообщает пресс-служба ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области.



Отмечается, что горит сухая трава, пожар распространился на территорию лесного массива на площади около 10 га.

Фото: facebook.com/levina.ns

По состоянию на 17:30 авиацией ГСЧС осуществлено 7 сбросов воды (34 тонны). Из них самолетами Ан-32П осуществлено 3 сброса воды (24 тонны), вертолетом Ми-8 - 4 сброса воды (10 тонн).

К тушению пожара привлечены 29 единиц техники и 126 человек, из них от ГСЧС - 10 ед. тех. и 75 человек, от ГП Чернобыльская пуща - 17 ед. тех. и 47 человек, 2 ед. тех. и 4 чел. транспортного отделения г. Чернобыль, в том числе авиация ГСЧС (два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8).

Фото: facebook.com/levina.ns

Как написал глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на своей странице в Facebook, радиационный фон в Киеве и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.



"В Киеве радиационный фон составляет 10 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч). В городе Чернобыль радиационный фон составляет 24,1 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч). На промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 50,7 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч)", – отметил Чечеткин.

Ранее сообщалось, что в Чернобыле Киевской области горит лес.