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Главная » Страна » Киев не винят в трагедии МН17, - глава МИД Нидерландов

Киев не винят в трагедии МН17, - глава МИД Нидерландов

Киев не винят в трагедии МН17, - глава МИД Нидерландов
Фото с сайта Радио Свобода

На сегодня не существует юридически убедительных доказательств того, что Украина действовала преступно, когда не закрыла свое воздушное пространство

05.06.18 75
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Правительство Нидерландов не возлагает на Украину ответственности за катастрофу с малайзийским "Боингом" рейса MH17 в 2014 году над Донбассом.

Об этом заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок, сообщает издание nu.nl.

"По мнению правительства, на сегодняшний день не существует юридически убедительных доказательств того, что Украина действовала преступно, когда не закрыла свое воздушное пространство", – говорится в письме Блока депутатам нижней палаты парламента Нидерландов.

По словам Блока, "отчет Совета безопасности Нидерландов, результаты расследования совместной следственной группы, информация из открытых источников и собственные исследования, в том числе юридические, также не дают никаких оснований говорить об ответственности Украины".

В то же время, по его словам, правительство изучит вопрос о возможной ответственности других стран, если расследование даст для этого основания.

При этом, Блок подчеркнул важную роль Украины в расследовании катастрофы.

"Юридическое сотрудничество с Украиной в рамках совместной следственной группы имеет большое значение для эффективности уголовного расследования", – заявил министр.

Отметим, несколько оппозиционных партий, среди которых "Форум за демократию", PVV, CDA и SP ранее выступили за то, чтобы ответственность за катастрофу возложили частично и на Украину, которая не закрыла свое воздушное пространство. 

Напомним, 24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы малайзийского "Боинга" объявила, что тот был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Австралия и Нидерланды также требуют от России компенсаций семьям жертв MH17.

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