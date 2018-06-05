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Порошенко призвал мир "просто не верить российским СМИ"

Порошенко призвал мир "просто не верить российским СМИ"
Петр Порошенко / Фото: пресс-служба президента

Президент Украины обратил внимание на то, что Путин считает величайшей трагедией ХХ века не Вторую мировую войну или Холокост, а распад СССР

05.06.18 43
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Российская Федерация использует весь мир как испытательную площадку для политики фейковых новостей.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью испанскому изданию El País, информирует пресс-служба главы государства.

Так он ответил на вопрос, что российские СМИ, в частности RT и "Спутник", сравнили нынешнюю ситуацию в Украине с нацистской Германией и утверждали, что украинский парламент прославляет фашизм.

"Просто не верьте российским СМИ. Это простой ответ. Россия продолжает свою политику фальшивых новостей, включая обвинения в фашизме. Эти обвинения очень опасны для демократии, и мы должны бороться с этим", - заявил Порошенко.

Комментируя то, что после победы Владимира Путина на президентских выборах главный редактор RT Маргарита Симоньян называла его "вождем", Порошенко обратил внимание, что по-немецки "вождь" может переводиться как "фюрер" и напомнил, что Украина больше всего пострадала от нацизма во Второй мировой войне.

"Россия напала на Украину именно потому, что нам неприемлема даже мысль оставаться в рамках Советского Союза или Российской империи. Обратите внимание на то, что Путин считает величайшей трагедией двадцатого века не Вторую мировую войну или Холокост, а распад СССР", - добавил Порошенко.

Напомним, NBC News показал 200 тысяч твитов российских троллей, которые удалил Twitter.

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