48-летний харьковчанин пытался угнать маршрутное такси.



Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.



Он выбежал на проезжую часть Александровского проспекта перед автобусом, забежал внутрь и стал угрожать водителю.





"Мужчину задержали патрульные полицейские, которые немедленно прибыли на место происшествия. Злоумышленник не смог объяснить мотив своего поступка", – рассказали в полиции.

Очевидцы утверждают, что харьковчанин проехал за рулем угнанной маршрутки не менее семи минут, пишет Kharkiv Today.

"Мужчина зашел в маршрутку и сказал водителю: "Вези меня!" Он был пьян, водитель сделал ему замечание, в ответ мужчина выкинул водителя из маршрутки, сел за руль и поехал. Вместе с пассажирами, которые остались в салоне", – рассказал местный житель по имени Константин.

Отметим, ранее в Киеве угнали мотоцикл Honda у адвоката Маси Найема - брата народного депутата Мустафы Найема.