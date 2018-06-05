В США призвали власти Украины создать Антикоррупционный суд

Государственный департамент США призвал власти Украины провести реформы для борьбы со взяточничеством и создать Антикоррупционный суд.
Об этом сообщает официальный сайт Госдепа.
"Создание действительно независимого Антикоррупционного суда является важнейшим шагом, который может предпринять правительство Украины", – говорится в заявлении.
В Госдепе добавили, что коррупция продолжает угрожать национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию Украины.
Кроме того, в США подчеркнули, что полностью поддерживают Международный валютный фонд (МВФ), который определит, соответствует ли новый закон украинским обязательствам по программе фонда.
"Мы призываем украинское правительство обсудить соответствующие законодательные предложения непосредственно с МВФ и принять законопроект, который отвечает требованиям МВФ", – говорится в сообщении.
Напомним, 1 марта Верховная Рада приняла законопроект об Антикоррупционном суде в первом чтении. С конца мая парламент рассматривает поправки к законопроекту для принятия его во втором чтении.
Голосование по законопроекту об Антикоррупционном суде, вероятно, состоится в Верховной Раде в четверг, 7 июня. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий.