В США призвали власти Украины создать Антикоррупционный суд

В Госдепе считают, что коррупция продолжает угрожать национальной безопасности и процветанию Украины

Государственный департамент США призвал власти Украины провести реформы для борьбы со взяточничеством и создать Антикоррупционный суд.



Об этом сообщает официальный сайт Госдепа.



"Создание действительно независимого Антикоррупционного суда является важнейшим шагом, который может предпринять правительство Украины", – говорится в заявлении.



В Госдепе добавили, что коррупция продолжает угрожать национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию Украины.

Кроме того, в США подчеркнули, что полностью поддерживают Международный валютный фонд (МВФ), который определит, соответствует ли новый закон украинским обязательствам по программе фонда.



"Мы призываем украинское правительство обсудить соответствующие законодательные предложения непосредственно с МВФ и принять законопроект, который отвечает требованиям МВФ", – говорится в сообщении.

Напомним, 1 марта Верховная Рада приняла законопроект об Антикоррупционном суде в первом чтении. С конца мая парламент рассматривает поправки к законопроекту для принятия его во втором чтении.

Голосование по законопроекту об Антикоррупционном суде, вероятно, состоится в Верховной Раде в четверг, 7 июня. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий.