Украинский режиссер Олег Сенцов на 23-й день голодовки в российской колонии Белый медведь в Арктике написал письмо лидерам стран Большой семерки.

Письмо передала его сестра Наталья Каплан изданию Громадське.

Редакция публикует обращение Олега Сенцова, датированное 5 июня.

"Уважаемые господа! Спасибо Вам большое за то, что вы и ваши страны делаете для Украины. Нам еще многое предстоит сделать самим и с вашей помощью. Например, победить в этой гибридной войне с нашим врагом. По поводу ситуации с украинскими политзаключенными, я надеюсь, что вы что-то сможете сделать для решения их судеб и не будете сосредотачиваться на одной личности, например, мне. А поможете многим. Удачи вам в вашем нелегком деле! Слава Украине!".

Напомним, Олега Сенцова задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима.