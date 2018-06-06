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Полиция открыла уголовное дело из-за пожара в Чернобыльской зоне
Фото: facebook.com/levina.ns

Полиция открыла уголовное дело из-за пожара в Чернобыльской зоне

Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и пропускной режим в зоне ЧАЭС

06.06.18 19
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В полиции открыли уголовное дело по факту пожара в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС произошло возгорание сухой травы и леса. Сейчас там работают подразделения ГСЧС. Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и пропускной режим. Правоохранители проводят все необходимые мероприятия по установлению причин пожара, выясняют все обстоятельства задымления и возгорания", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 245 ("Уничтожение или повреждение лесных массивов") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 5 июня в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС из-за возгорания сухой травы загорелся лес.

Площадь возгорания составляла 10 гектаров. Спасатели заявили, что радиационный фон находится в норме и что распространения продуктов горения в сторону Киева не ожидается.

6 июня синоптик Наталья Диденко завила, что ветер несет дым от пожара в чернобыльской зоне в сторону Киева.

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 8:00 среды, 6 июня, наблюдаются отдельные очаги горения и задымления на площади около 5 га в Чернобыльской зоне.

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