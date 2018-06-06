В двух местах еще тлеют лесная подстилка и поваленные деревья

По состоянию на 10:30 среды, 6 июня, в Чернобыльской зоне открытого огня нет. Пожарные продолжают ликвидацию отдельных очагов пожара на общей площади около 5 га. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Ситуация контролируется. Открытого огня нет, наблюдается тление двух ячеек лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 35 единиц техники и 150 человек. Пожарная авиация с начала тушения пожара совершила 37 сбросов воды (170 тонн).

Радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.







Фото: ГСЧС

Напомним, 5 июня в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС из-за возгорания сухой травы загорелся лес. Площадь возгорания составляла 10 гектаров. На месте возгорания были найдены факелы. Полиция открыла уголовное дело по факту пожара.