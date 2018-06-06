Здоровье Сенцова находится на пределе, - адвокат

Здоровье украинского политзаключенного в российской колонии Олега Сенцова находится на пределе. Его состояние стремительно ухудшается, в связи с чем на этой неделе будет принято решение о принудительном кормлении голодающего.

Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе, передает издание "Зеркало недели".

"Состояние здоровья Сенцова в настоящее время оставляет желать лучшего. Как пояснил адвокат Дмитрий Динзе, он сейчас находится на пределе... Врач колонии действительно обеспокоен и сказал, что, как он полагает, на этой неделе будет решаться вопрос о принудительном кормлении, через капельницу через нос", - сказала Динзе.

Она добавила, что относительно недавно Сенцова обследовали в гражданской больнице, куда его специально вывозили, что "является большой редкостью для колонии".

В настоящее время в колонии опасаются смерти Сенцова.

По словам Динзе, архиепископу Симферопольскому и Крымскому Украинской православной церкви Киевского патриархата Клименту не удалось встретиться с Сенцовым.

"К сожалению, закон РФ не позволяет незарегистрированным религиозным объединениям посещать лиц, содержащихся в колонии, либо под стражей... Климент будет настаивать на посещении Сенцова и будет обращаться с жалобой на его недопуск к Сенцову", - рассказала Динзе.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 31 мая голодовку также начал Кольченко.