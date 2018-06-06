Гройсман просит Раду уволить Данилюка

Премьер считает, что глава Минфина позволил себе действия, несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабмина

Премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка. Об этом он сообщил в Facebook.

"После спровоцированного им (Данилюком, - ред.) конфликта на заседании правительства он позволил себе действия, которые, на мой взгляд, несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета Министров. Распространение искаженной информации среди наших международных партнеров накануне важных для Украины переговоров с ЕС могло поставить под угрозу их результаты", - пояснил глава Кабмина свое решение.

Гросман добавил, что Данилюк "не внес корректив в выбранную им линию поведения" после обсуждения этой ситуации с членами правительства. В связи с этим Гройман и решил просить народных депутатов поддержать увольнение министра финансов.

Премьер надеется, что вопрос смены главы Минфина будет решен безотлагательно.

Напомним, глава Минфина Александр Данилюк отправил письмо послам G7, в котором объяснил причины недавних разногласий с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. В частности, в письме описывается ситуация с нежеланием премьер-министра назначить его заместителем Яну Бугримову.

В свою очередь, 1 июня стало известно, что МВФ написал Гройсману о возможном срыве транша, в котором выразил обеспокоенность возможным принятием правительством противоречащих договоренностям с МВФ решений относительно полномочий Минфина и подчинения Фискальной службы.