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Главная » Страна » Инфографика Карта военных действий на Донбассе на 6 июня
<span class="label red">Инфографика</span> Карта военных действий на Донбассе на 6 июня
Фото: 112.ua
Ситуация на Донбассе

Инфографика Карта военных действий на Донбассе на 6 июня

Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 среды, 6 июня

06.06.18 282
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